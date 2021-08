The Flash: uno sguardo ravvicinato allo stunt di Batman nelle foto e video dal set (Di martedì 3 agosto 2021) foto e video dal set scozzese di The Flash mostrano il Batman di Ben Affleck, o meglio il suo stunt, impegnato in un inseguimento mozzafiato a bordo della Batmoto. Nuovi foto e video del dietro le quinte di The Flash rubate dal set di Glasgow offrono un nuovo sguardo allo stunt di Batman impegnato in un frenetico inseguimento. Nel video dal set pubblicato in rete vediamo Batman in azione sulla sua Batmoto che si fa strada tra due auto mentre inseguendo un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 agosto 2021)dal set scozzese di Themostrano ildi Ben Affleck, o meglio il suo, impegnato in un inseguimento mozzafiato a bordo della Batmoto. Nuovidel dietro le quinte di Therubate dal set di Glasgow offrono un nuovodiimpegnato in un frenetico inseguimento. Neldal set pubblicato in rete vediamoin azione sulla sua Batmoto che si fa strada tra due auto mentre inseguendo un ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Flash: uno sguardo ravvicinato allo stunt di Batman nelle foto e video dal set - AlinneChies : Marquei como visto The Flash (2014) - 7x10 - Family Matters (1) - AlinneChies : Marquei como visto The Flash (2014) - 7x9 - Timeless - The_Flash_45 : @BelinatoAna Zilenzio - LisaIreneAdler : The day After: è tutto vero!!!?? #MarcellJacobs. È il nuovo Flash!??? Entrato nella storia dello SPORT. BELLO E BRAVO… -