Riforma Cartabia | Bonafede | “Piano di assunzioni su cui si basa l’intero provvedimento è quello concepito dal Conte 2” – Video

(Di martedì 3 agosto 2021) “Ildisu cui sidal governo2“. Sono le parole dell’ex ministro della Giustizia, Alfonso, nel corso del suo intervento alla Camera prima del voto sullapromossa da Martae dal governo guidato da Mario Draghi. Secondo“si vuol far l’idea che l’esecutivo Draghi, in fretta e furia e sollecitato dall’Europa, ha scritto unadel processo penale nuova, lontana anni ...

Advertising

fattoquotidiano : INTERVISTA A NICOLA GRATTERI Il procuratore di Catanzaro, intervistato da @marcotravaglio, esamina i pro e i contro… - Linkiesta : È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte - fattoquotidiano : SÌ ALLA RIFORMA CARTABIA Il governo Draghi ha incassato rispettivamente 462 e 458 voti favorevoli e una cinquantina… - ciolonap : RT @fattoquotidiano: Riforma Cartabia, Bonafede: “Piano di assunzioni su cui si basa l’intero provvedimento è quello concepito dal Conte 2”… - ninabecks1 : RT @marcodimaio: #Bonafede pronuncia il suo intervento sulla riforma della #giustizia da parlamentare semplice e non dai banchi del Governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Cartabia

Per approfondire :, via libera della Camera Giustizia,ampia Giustizia penale, ecco la mappa dei processi ad alto rischio... con il dissenso grillino che si è assottigliato dai 40 assenti alle pregiudiziali di costituzionalità ai 13 che non hanno votato la fiducia, laviene approvata alla Camera con 396 ...L’Aula della Camera ha approvato la riforma della giustizia Cartabia con 396 voti favorevoli, 57 contrari e 3 astenuti. Il testo ora passa al Senato.La riforma del processo penale, in prima lettura parlamentare, è passata alla Camera con 396 sì, 57 no e 3 astenuti. Con il voto finale di Montecitorio, ...