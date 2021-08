Regione Lazio, la Waterloo hi-tech è una dolorosa lezione (Di martedì 3 agosto 2021) Chi parla di evento epocale probabilmente non ha idea di quel che può davvero succedere. Il caso della Regione Lazio è soltanto un finger food di un faraonico pranzo nuziale del “boss delle cerimonie” di televisiva memoria. L’assaggino ha comunque dato l’opportunità di parlare in toni ragionevolmente preoccupati di un problema che i tanti “miles gloriosus” della cybersecurity hanno sempre dichiarato essere sotto controllo. Mentre tutti danno la caccia ai pirati informatici che hanno impietosamente mortificato la sicurezza nazionale, fossi Nicola Zingaretti e avessi un fucile a pompa girerei per i corridoi della Regione per scovare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Chi parla di evento epocale probabilmente non ha idea di quel che può davvero succedere. Il caso dellaè soltanto un finger food di un faraonico pranzo nuziale del “boss delle cerimonie” di televisiva memoria. L’assaggino ha comunque dato l’opportunità di parlare in toni ragionevolmente preoccupati di un problema che i tanti “miles gloriosus” della cybersecurity hanno sempre dichiarato essere sotto controllo. Mentre tutti danno la caccia ai pirati informatici che hanno impietosamente mortificato la sicurezza nazionale, fossi Nicola Zingaretti e avessi un fucile a pompa girerei per i corridoi dellaper scovare i ...

Giorgiolaporta : Che strana questa Italia: se in Regione Lazio non arrivano 13 milioni di mascherine pagate, poverini sono stati tru… - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - CeciliaVig : RT @davcarretta: Quali conseguenze se i grandi sponsor di Sputnik V della regione Lazio, compresi accordi per condivisione dati dello Spall… - _happycactus_ : @Pinperepette @sonoclaudio Metti un tuo bot a rispondere e vediamo che succede? Magari si crea una ia che con un at… -