Olimpiadi Tokyo | Giovanni Malagò su accuse doping a Jacobs | “Non si accettano le sconfitte”

Advertising

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - assianir : RT @dariosci1: E niente ... non ce fermiamo più ???? ???????????? #Tokio2020 #Tokyo: #vela, Tita-Banti oro nella classe Nacra 17 - #Olimpiadi To… - silviaindump : RT @SkySport: Olimpiadi, Tita-Banti oro nella vela Nacra 17 a Tokyo 2020 #SkySport #Tokyo2020 #Tita #Banti -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

, 3 agosto 2021 - Vittoria Guazzini , la toscana di Poggio a Caiano , Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo (89 anni in quattro quindi giovanissime) pur abbassando ancora il record ...Quinto oro italiano alledi, merito di Ruggero Tita e Caterina Banti , primi nel Nacra 17 misto al termine di un percorso che li ha visti sempre in testa con la possibilità di amministrare nella Medal Race ...Con... 02 AGO La nuova mirrorless Nikon Z 9 è in test alle Olimpiadi di Tokyo 2020 29 LUG Il sensore della mirrorless Canon EOS R3 sarà da 24 MPixel? Nuovi indizi dalle Olimpiadi 29 LUG Phantom TMX ...Prima medaglia per un bergamasco alle Olimpiadi di Tokyo. È quella di Simone Consonni, 26 anni di Ponte San Pietro, che fa parte della squadra azzurra di inseguimento a squadre di ciclismo su pista.