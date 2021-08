I Santi di Martedì 3 Agosto 2021

Advertising

pino616gmailco1 : Il martedì è il giorno dedicato agli Angeli e ai Santi per ringraziare il Signore delle grazie concesse ai Santi al… - casabasejack : @il_Maggiore @FranX1 @semanthide3 Dai, e per fare gli sfalci chiudi tutta la reggia? Tutti i santi martedì dell'anno. Risibile. -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Martedì

TrevisoToday

3 agosto alle 22 in Piazza San Giorgio a Melpignano il Sei Festival ospiterà, in un ..., eroi e viziosi, una certa attrazione per il misticismo, una visione del mondo non specialistica, ma ...... sarà aperta dalle 14.30 di3 agosto . Le esequie sono previste mercoledì 4 agosto, alle ...alla sua famiglia e alla sua amata comunità ' scrive il presidente della provincia Riziero. ' ...