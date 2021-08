Attacco hacker alla Regione Lazio | indaga l’Antiterrorismo Prenotazioni sui vaccini ancora ferme | entro venerdì atteso lo sblocco

(Di martedì 3 agosto 2021) Anche i pm delsono pronti are sul violentoche domenica ha colpito lamandando in tilt leper il vaccino. In procura a Roma ieri pomeriggio è arrivata una prima informativa della Postale e il procuratore Michele Prestipino ha affidato gli accertamenti anche ai magistrati che si occupano dei reati informatici coordinati dal sostituto Angeloantonio Racanelli. Contestati vari reati tra cui accesso abusivo a sistema informatico e tentata estorsione. Il procedimento, contro ignoti, coinvolge i due pool di pm ...

Unsi è consumato ai danni del sito della Regione Lazio nella notte tra domenica e lunedì. L'ha preso di mira il sistema regionale di prenotazione dei vaccini, ma potrebbe aver ...L'che ha colpito la Regione Lazio è partito dalla 'violazione di un'utenza di un dipendente in smartworking '. Lo ha detto l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, intervistato ...Nella giornata di lunedì si sono rincorse voci (oggi smentite) di un riscatto chiesto in Bitcoin per rendere i dati criptati di nuovo accessibili. Uno dei motivi per cui Bitcoin ha una cattiva reputaz ...“Se qualcosa può andare storto, lo farà – nel momento peggiore possibile”. La legge di Murhpy ben potrebbe riassumere gli accadimenti di questi giorni alla Regione Lazio e spiegare in qualche modo le ...