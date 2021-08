Lazio, al via la fase 2. In Germania con Acerbi, Immobile e Correa (Di lunedì 2 agosto 2021) La Lazio da oggi è in Germania. La squadra biancoceleste è arrivata attorno a ora di pranzo a Marienfeld, dove a partire da oggi pomeriggio si allenerà per una settimana. È così iniziata la fase 2 del ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 agosto 2021) Lada oggi è in. La squadra biancoceleste è arrivata attorno a ora di pranzo a Marienfeld, dove a partire da oggi pomeriggio si allenerà per una settimana. È così iniziata la2 del ...

Advertising

eziomauro : Covid, attacco hacker al Lazio, disattivati sistemi e portale della rete vaccinale - emergenzavvf : #Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche… - giubot : Ecco perché l'attacco hacker alla Regione Lazio è solo l'inizio - cesarebrogi1 : Attacco hacker in corso alla Regione Lazio: 'Il blitz è partito dalla Germania'. Sicurezza nazionale in pericolo… - alexbottoni : Ecco perché l'attacco hacker alla Regione Lazio è solo l'inizio -