Alitalia continua a vendere biglietti per date successive al 15 ottobre. Ma Ita avverte: "Non ci sono posti riservati per chi li compra"

Alta tensione tra Alitalia e Ita, la nuova compagnia che dal 15 ottobre ne prenderà il posto ma nel segno di una totale discontinuità, come imposto dalla Commissione europea. La "vecchia" compagnia in amministrazione straordinaria, che ha appena chiesto una nuova tranche di cassa integrazione per oltre 7mila dipendenti causa ulteriore riduzione dei ricavi, sta continuando a vendere biglietti anche per periodi successivi alla metà di ottobre, quando cesserà l'operatività. Fonti di Ita, guidata dall'ad Fabio Lazzerini e dal presidente esecutivo Alfredo Altavilla, hanno fatto sapere che la ...

