Salvini: "Svendere MPS non ha senso. Creare la Banca dei Territori" (Di domenica 1 agosto 2021) "Monte dei Paschi di Siena, la Lega ha 4 obiettivi. Difesa dei posti di lavoro, impensabili 6.000 esuberi come ipotizzato. Difesa degli sportelli Bancari, soprattutto nei Comuni e nei paesi più piccoli. Difesa del marchio storico della Banca più antica del mondo (nata nel 1472). Creazione del terzo polo Bancario italiano, avvicinando a MPS (con la regia dello Stato)... Segui su affaritaliani.it

