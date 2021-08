Nuovo scandalo a corte? Ben Elliot, il nipote di Camilla, venderebbe incontri con Carlo d’Inghilterra (Di domenica 1 agosto 2021) Non bastasse il principe Andrea coinvolto nello scandalo Epstein, non bastassero i continui attacchi di Harry e Meghan Markle, sulla royal family si addensano nuove nubi. Secondo The Sunday Times Ben Elliot, quarantacinquenne nipote di Camilla di Cornovaglia, farebbe cassa organizzando incontri – a pagamento – con Carlo d’Inghilterra. A rivelarlo al tabloid britannico è stato Mohamed Amersi, un magnate nel settore delle telecomunicazioni che assicura che Elliot, nel 2013, gli organizzò una cena con l’erede al trono a Dumfries House, la residenza di scozzese di Carlo. Leggi su vanityfair (Di domenica 1 agosto 2021) Non bastasse il principe Andrea coinvolto nello scandalo Epstein, non bastassero i continui attacchi di Harry e Meghan Markle, sulla royal family si addensano nuove nubi. Secondo The Sunday Times Ben Elliot, quarantacinquenne nipote di Camilla di Cornovaglia, farebbe cassa organizzando incontri – a pagamento – con Carlo d’Inghilterra. A rivelarlo al tabloid britannico è stato Mohamed Amersi, un magnate nel settore delle telecomunicazioni che assicura che Elliot, nel 2013, gli organizzò una cena con l’erede al trono a Dumfries House, la residenza di scozzese di Carlo.

