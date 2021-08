LIVE – Tokyo 2020, atletica: semifinali e finale 100 metri, Jacobs e Tortu in gara in DIRETTA (Di domenica 1 agosto 2021) La DIRETTA scritta della giornata che assegnerà le medaglie nei 100 metri maschili a Tokyo 2020. Grande attesa per le semifinali e la finale della gara regina, con l’Italia che cerca la qualificazione all’atto conclusivo delle 14.50 (orario italiano) di domenica 1 agosto. Due le carte da giocare per gli azzurri: Filippo Tortu e uno scatenato Marcell Jacobs, reduce dal nuovo record italiano in 9?94 fatto registrare in batteria. Seguite il LIVE su Sportface.it COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI DOMENICA 1 AGOSTO IL ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Lascritta della giornata che assegnerà le medaglie nei 100maschili a. Grande attesa per lee ladellaregina, con l’Italia che cerca la qualificazione all’atto conclusivo delle 14.50 (orario italiano) di domenica 1 agosto. Due le carte da giocare per gli azzurri: Filippoe uno scatenato Marcell, reduce dal nuovo record italiano in 9?94 fatto registrare in batteria. Seguite ilsu Sportface.it COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI DOMENICA 1 AGOSTO IL ...

