Jamie Lee Curtis | “Orgogliosa della trasformazione di mio figlio Thomas in mia figlia Ruby”

(Di domenica 1 agosto 2021) La transizione di suoda uomo a donna l’ha aiutata a capire che “il genere sessuale non è fisso e da allora ho buttato via quella vecchia idea e ho imparato invece che la vita è una metamorfosi costante”. Parole diLee, attrice 62enne che ad Aarp The Magazine ha raccontato la sua esperienza vissuta insieme al marito: “Abbiamo vissuto con meraviglia e orgoglio ladi nostroin nostra“. E sarà proprioLee ad officiare le nozze di, 25 anni, il prossimo ...

infoitcultura : Jamie Lee Curtis parla della figlia transgender: 'Abbiamo guardato al suo percorso con meraviglia e orgoglio' - lamescolanza : Jamie Lee Curtis, mia figlia è transgender - infoitcultura : Jamie Lee Curtis rivela: “Mia figlia Ruby è transgender” - infoitcultura : Jamie Lee Curtis: 'Sono orgogliosa di mia figlia trans: tra un anno si sposa' - infoitcultura : Jamie Lee Curtis: “Ho vissuto con orgoglio la trasformazione di mio figlio Thomas in mia figlia… -

Ultime Notizie dalla rete : Jamie Lee

Curtis apre al suo privato e svela che sua figlia è transgender. In un'intervista al magazine Aarp, l'attrice, 62 anni, ha detto di aver osservato 'con meraviglia e orgoglio' la ...... reti di Osimhen e Machach CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBCurtis e la figlia transgender: "Prima era Thomas, adesso è Ruby"Lei e suo marito Christopher Guest, regista e musicista, ha detto, hanno 'guardato con meraviglia e orgoglio a come nostro figlio è diventato nostra figlia Ruby'. Da sempre Jamie Lee Curtis si è spesa ...Quando esce la prima stagione di Cruel Summer? Trama | Cast | Dove vedere in streaming | Quanti episodi | Data ...