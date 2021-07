Sorpresa Napoli: sta per arrivare un calciatore dal Bari (Di sabato 31 luglio 2021) Il calciomercato sta per entrare nella sua fase più calda, con anche il Napoli a lavoro per migliorare la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti. Eppure il d.s. Giuntoli, insieme al direttore sportivo della Primavera, Stefano Stefanelli, pensa anche al potenziamento della squadra allenata da mister Frustalupi. Proprio per questo - riporta tuttoBari.com - al Napoli Primavera sarebbe in arrivo un rinforzo dal Bari. Si tratta di Balla Moussa Manè, difensore classe 2003, che dopo il ritiro in Trentino potrebbe lasciare i pugliesi. Negli ultimi giorni pare sia arrivata una richiesta ufficiale da parte del ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 31 luglio 2021) Il calciomercato sta per entrare nella sua fase più calda, con anche ila lavoro per migliorare la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti. Eppure il d.s. Giuntoli, insieme al direttore sportivo della Primavera, Stefano Stefanelli, pensa anche al potenziamento della squadra allenata da mister Frustalupi. Proprio per questo - riporta tutto.com - alPrimavera sarebbe in arrivo un rinforzo dal. Si tratta di Balla Moussa Manè, difensore classe 2003, che dopo il ritiro in Trentino potrebbe lasciare i pugliesi. Negli ultimi giorni pare sia arrivata una richiesta ufficiale da parte del ...

