La variante delta fa paura ai turisti, è boom di disdette. Specie all’estero (Di sabato 31 luglio 2021) Per Confturismo, su 17 milioni di italiani pronti a partire, il 34%, pari a 5,8 milioni, dichiara di avere già disdetto. Soffrono soprattutto le mete estere. E dopo il flop di giugno, luglio chiude sotto le aspettative Leggi su ilsole24ore (Di sabato 31 luglio 2021) Per Confturismo, su 17 milioni di italiani pronti a partire, il 34%, pari a 5,8 milioni, dichiara di avere già disdetto. Soffrono soprattutto le mete estere. E dopo il flop di giugno, luglio chiude sotto le aspettative

Advertising

Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - Adnkronos : #Oms: 'Variante Delta non è più letale'. #covid. - salutedomani : CDC, variante Delta contagiosa come varicella. Stessa carica virale con e senza vaccino - RobRe62 : RT @sole24ore: La variante delta fa paura ai turisti, è boom di disdette. Specie all’estero -