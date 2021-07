Infortunio Villar, distorsione al ginocchio: la decisione di Mourinho (Di sabato 31 luglio 2021) Jose Mourinho deve rinunciare a Gonzalo Villar: il centrocampista spagnolo ha riportato una brutta distorsione al ginocchio Problemi fisici in casa Roma a centrocampo. Appresa la notizia del probabile abbandono al sogno Xhaka (lo svizzero sembra vicino al rinnovo con l’Arsenal), si ferma uno dei centrocampisti di Mourinho. Come riporta il Corriere della Sera, brutta distorsione al ginocchio sinistro per Gonzalo Villar: potrebbe tornare a Roma per recuperare dall’Infortunio in vista dell’esordio in Serie A. Su di lui aveva preso ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Josedeve rinunciare a Gonzalo: il centrocampista spagnolo ha riportato una bruttaalProblemi fisici in casa Roma a centrocampo. Appresa la notizia del probabile abbandono al sogno Xhaka (lo svizzero sembra vicino al rinnovo con l’Arsenal), si ferma uno dei centrocampisti di. Come riporta il Corriere della Sera, bruttaalsinistro per Gonzalo: potrebbe tornare a Roma per recuperare dall’in vista dell’esordio in Serie A. Su di lui aveva preso ...

Advertising

gnomini : RT @ansacalciosport: Roma; trauma distorsivo al ginocchio per Villar. Giallorossi in Portogallo, infortunio non preoccupa | #ANSA https://t… - ansacalciosport : Roma; trauma distorsivo al ginocchio per Villar. Giallorossi in Portogallo, infortunio non preoccupa | #ANSA - infoitsport : Roma, infortunio al ginocchio per Villar: a rischio per l'inizio di stagione - infoitsport : Roma, tegola Villar: infortunio al ginocchio, domani il rientro nella Capitale - Dalla_SerieA : News della giornata. Domani arriva Shomurodov, Xhaka vicino al rinnovo con l’Arsenal. Infortunio al ginocchio per V… -