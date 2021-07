Gaetano Curreri: malore sul palco per il leader degli stadio (Di sabato 31 luglio 2021) In concerto con i Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto venerdì sera, si è accasciato poco prima della fine. Gaetano Curreri, 69 anni, leader degli Stadio, è svenuto sul palco poco prima del bis, che sarebbe stato un suo cavallo di battaglia, Piazza Grande di Lucio Dalla. I compagni lo hanno sorretto mentre dal pubblico sono intervenuti negli aiuti alcuni medici presenti. Leggi su vanityfair (Di sabato 31 luglio 2021) In concerto con i Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto venerdì sera, si è accasciato poco prima della fine. Gaetano Curreri, 69 anni, leader degli Stadio, è svenuto sul palco poco prima del bis, che sarebbe stato un suo cavallo di battaglia, Piazza Grande di Lucio Dalla. I compagni lo hanno sorretto mentre dal pubblico sono intervenuti negli aiuti alcuni medici presenti.

Advertising

MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Corriere : Malore per Gaetano Curreri durante un concerto: il cantante degli Stadio in terapia intensiva - OndaMusicale : Malore sul palco per Gaetano Curreri. E’ ricoverato in condizioni gravi - giornali_it : Gaetano Curreri ha avuto un malore durante un concerto, ora è stabile in terapia intensiva #31luglio… - TribvnvsPlebis : Ieri Gaetano Curreri, il cantante dei mitici Stadio, ha avuto un ictus durante un concerto. Ora è in terapia intensiva. #31luglio -