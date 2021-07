Filippo Tortu in semifinale alle Olimpiadi: stagionale sui 100 metri e ripescaggio. Due italiani tra i migliori 24 (Di sabato 31 luglio 2021) Filippo Tortu firma il proprio primato stagionale (10.10) durante le batterie dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021 ed è riuscito a qualificarsi alle semifinali grazie al secondo tempo di ripescaggio. L’azzurro è uscito discretamente bene dai blocchi di partenza (0.158 il tempo di reazione dalla corsia numero 1), ha tenuto botta sul lanciato ma gli è mancato qualcosa nella parte conclusiva, forse a causa dei problemi fisici con cui ha dovuto fare i conti in questa stagione tanto complicata. Ad ogni modo il brianzolo ha realizzato il suo miglior ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)firma il proprio primato(10.10) durante le batterie dei 100di Tokyo 2021 ed è riuscito a qualificarsisemifinali grazie al secondo tempo di. L’azzurro è uscito discretamente bene dai blocchi di partenza (0.158 il tempo di reazione dalla corsia numero 1), ha tenuto botta sul lanciato ma gli è mancato qualcosa nella parte conclusiva, forse a causa dei problemi fisici con cui ha dovuto fare i conti in questa stagione tanto complicata. Ad ogni modo il brianzolo ha realizzato il suo miglior ...

a42nno : RT @atleticaitalia: #atletica BRAVO FILIPPO ???? ???? anche Filippo Tortu è in semifinale nei 100 metri a #Tokyo2020 ?? quarto in batteria con… - grazianorossi : Batterie dei 100m maschili: record italiano per Marcell #Jacobs in 9.94! Filippo #Tortu invece 10.10 e a rischio el… - DavidBlack1980 : RT @domenicoditell1: Marcel Jacobs e Filippo Tortu in poche parole le nostre frecce tricolori - graziella_lai : RT @atleticaitalia: #atletica BRAVO FILIPPO ???? ???? anche Filippo Tortu è in semifinale nei 100 metri a #Tokyo2020 ?? quarto in batteria con… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Atletica: Marcell #Jacobs record italiano e semifinale, si qualifica anche Filippo #Tortu -