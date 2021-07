F1, Max Verstappen: “Non sappiamo spiegare il gap con le Mercedes, domani sapremo se le soft sono la scelta giusta” (Di sabato 31 luglio 2021) Al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria disputate oggi, Max Verstappen aveva lo sguardo tipico di chi ha perso il filo del discorso. Prima dell’incidente al via della gara di Silverstone sembrava pronto a dominare il campionato. Da quel momento tutto si è complicato, fino ai 4 decimi incassati dal polemano di Budapest, il solito Lewis Hamilton. “E’ difficile capire da dove derivi questo gap – le sue parole ai microfoni di Sky Sport – ma senza dubbio siamo stati dietro le Mercedes per tutto il weekend e questo rapporto di forze è stato confermato in qualifica. Siamo lì, in terza posizione, ma sicuramente non è il risultato che volevo”. A ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria disputate oggi, Maxaveva lo sguardo tipico di chi ha perso il filo del discorso. Prima dell’incidente al via della gara di Silverstone sembrava pronto a dominare il campionato. Da quel momento tutto si è complicato, fino ai 4 decimi incassati dal polemano di Budapest, il solito Lewis Hamilton. “E’ difficile capire da dove derivi questo gap – le sue parole ai microfoni di Sky Sport – ma senza dubbio siamo stati dietro leper tutto il weekend e questo rapporto di forze è stato confermato in qualifica. Siamo lì, in terza posizione, ma sicuramente non è il risultato che volevo”. A ...

Advertising

OA_Sport : #F1, Max #Verstappen: “Non sappiamo spiegare il gap con le Mercedes, domani sapremo se le soft sono la scelta giust… - lilassu_ : RT @itsTods: 'Max Verstappen vuole prendersi la nona pole, per eguagliare Leclerc' - quaranta_vito : RT @GiulyDuchessa: Hamilton costringe Max a restare in aria calda e allontanarsi per il giro facendo prendere bandiera a Perez che manca il… - analuisaa79 : o nuno é fa do Max Verstappen - OA_Sport : #F1, le qualifiche del GP di Ungheria tra #Mercedes in fuga e giochi mentali, Max #Verstappen è avvisato…… -