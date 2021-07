Spari contro l' ex socio | consigliere comunale di Licata ai domiciliari

Advertising

Serenel73 : RT @Majden3: @santillana63 Scusa, Conte ha fatto tutto quello che poteva vista la situazione e tu che fai? Spari contro gli unici che prova… - AnsaSicilia : Tentato omicidio a Licata, arrestato consigliere comunale. Eletto in consiglio da civico in lista Lega, spari contr… - ag_notizie : Il tentato omicidio di Licata: arrestato il consigliere comunale, ecco le immagini dell'agguato… - Majden3 : @santillana63 Scusa, Conte ha fatto tutto quello che poteva vista la situazione e tu che fai? Spari contro gli unic… - ilfaroonline : Agguato a Fondi, spari contro un giardiniere -

Ultime Notizie dalla rete : Spari contro

Il Faro online

È stato in quel momento che la moglie ha sentito glie ha visto il marito correre in ... Passiamo alle proveFilippo Branciforte: Squillaci, Di Fazio e Indelicato lo hanno indicato come "il ...... LA LEGA: 'MAI TESSERATO' Ad un certo punto l'ex leghista sparail 71enne, mandando in ... una serie diverso la vetrata dell'agenzia funebre, casi al momento irrisolti. Aronica era stato ...LICATA. "L'indagato ha posto in essere atti idonei e univocamente diretti a cagionare la morte di Giuseppe Caico". E potrebbe rifarlo. Per questo il giudice delle indagini preliminari ha disposto l'ar ...Ha sparato quattro colpi di pistola contro il socio in affari. Il consigliere comunale di Licata Gaetano Aronica, eletto nella lista "Lega Noi con Salvini", è ...