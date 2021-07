L' allarme Usa | ' variante Delta più pericolosa'

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ladel coronavirus causa una infezione più grave delle varianti scoperte in precedenza e si diffonde facilmente come la varicella. Non solo: i dati mostrano come le persone ...

La variante Delta del coronavirus causa una infezione più grave delle varianti scoperte in precedenza e si diffonde facilmente come la varicella. Non solo: i dati mostrano come le persone completamente ...