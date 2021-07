'La musica è il balsamo dell'anima per la ripresa post Covid': la ripartenza dei concerti vista da Vittorio Nocenzi, fondatore del gruppo '... (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo l'esperienza tremenda della pandemia, la gente è sola e impaurita, la musica è un balsamo vitale come lo è anche la poesia'; ha spiegato a ' Leggo ', Vittorio Nocenzi , il fondatore del gruppo ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo l'esperienza tremendaa pandemia, la gente è sola e impaurita, laè unvitale come lo è anche la poesia'; ha spiegato a ' Leggo ',, ildel...

Advertising

comunecb : Lunedì 2 agosto prende il via la programmazione di eventi di “Agosto in città” 2021. Tanti appuntamenti tra Parco A… - Minutza2 : RT @SuperErmy: Indimenticato e indimenticabile Maestro, la tua musica è un balsamo per l'anima, è trascendenza. Grazie per il grande patri… - ringetto65 : RT @SuperErmy: Indimenticato e indimenticabile Maestro, la tua musica è un balsamo per l'anima, è trascendenza. Grazie per il grande patri… - Etruria72 : RT @SuperErmy: Indimenticato e indimenticabile Maestro, la tua musica è un balsamo per l'anima, è trascendenza. Grazie per il grande patri… - SuperErmy : Indimenticato e indimenticabile Maestro, la tua musica è un balsamo per l'anima, è trascendenza. Grazie per il gra… -