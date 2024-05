Un "Crush!" per salvare Genova. L'ideologia che non vuole cambiamenti è peggio della politica - Un "crush!" per salvare genova. L'ideologia che non vuole cambiamenti è peggio della politica - Non solo inchieste. Il "caso genova" rischia di trasformarsi in un nuovo totem simbolico di un'Italia che non vuole cambiare e che preferisce guardare all'indietro. Come per Venezia col Mose (e c'è c ...

Arrestato Giovanni Toti, il presidente della Liguria accusato di corruzione è ai domiciliari - Arrestato Giovanni Toti, il presidente della Liguria accusato di corruzione è ai domiciliari - Il presidente Ligure Giovanni Toti (del partito Noi moderati) è stato posto agli arresti domiciliari questa mattina dalla Guardia di finanza.