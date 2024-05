Il giustizialismo porta male all' Italia

Il "MeToo" ha vinto nelle piazze ma sta perdendo nei tribunali - Il "MeToo" ha vinto nelle piazze ma sta perdendo nei tribunali - La Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna che gli era stata inflitta nel 2020 di Harvey Weinstein per reati sessuali ...

Intervista a Massimiliano Smeriglio: “Sinistra ostaggio del giustizialismo, scatenata contro Santanché ma dimentica i poveri cristi in carcere” - Intervista a Massimiliano Smeriglio: “Sinistra ostaggio del giustizialismo, scatenata contro Santanché ma dimentica i poveri cristi in carcere” - Massimiliano Smeriglio: «La candidatura di Ilaria Salis è anche una denuncia dell’inconsistenza dell’azione del governo per liberarla» ...