Sabrina Carpenter è radiosa su ogni red carpet

(Di sabato 11 maggio 2024) Cantante, attrice e anche musa glam:è sempre più vicina alla moda e lo dimostrano i suoi look sul red. L’ultimo in ordine cronologico è quello del Met Gala. Conosciuta anche in Italia, ma amatissima soprattutto in America,è un’esponente di successo della Gen Z. Cantautrice e cantante, deve la sua popolarità alla serie TV Girl Meets World che l’ha lanciata a livello internazionale. Classe 1999, ha iniziato prima di tutto come attrice, coinvolta come guest star in serie TV come Law & Order e The Goodwin Games. È stata coinvolta anche in Orange Is The New Black e Austin & Ally. Ma la vera popolarità è esplosa con Girl Meets World insieme a Rowan Blanchard.. Crediti: Ansa – VelvetMagDisney l’ha poi ...