(Di sabato 11 maggio 2024) di Anna Giorgi MILANO Si profila una richiesta diper gli amministratori del Centro di permanenza rimpatri di viache, il 13 dicembre scorso, era stato di fatto commissariato col sequestro del ramo d’azienda della Martinina srl, società con sede a Salerno che lo gestiva. Leper frode in pubbliche forniture e turbativa avevano fatto emergere, ai primi di dicembre con un’ispezione della Gdf, le condizioni "disumane" e "infernali" in cui vivevano i migranti, tra "pieno di vermi", asdianche nei confronti di persone malate di tumore, mancanza di mediatori culturali e linguistici, uso costante di "psicofarmaci", letti e bagni fatiscenti, solo per citare alcuni fatti riscontrati nell’inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria e ...

Alcuni consiglieri hanno proposto che il Comune di Milano si costituisca parte civile all'eventuale processo sul Cpr di via Corelli: "Dimostrerebbe un impegno tangibile per la giustizia sociale e la difesa dei più vulnerabili".Continua a leggere

L’inferno del Cpr di via Corelli. Indagini chiuse, verso il processo: "Malati lasciati senza cibo e cure" - L’inferno del Cpr di via corelli. Indagini chiuse, verso il processo: "Malati lasciati senza cibo e cure" - Drammatici i filmati messi agli atti dell’inchiesta: una persona a terra urlava per il dolore. Dalle intercettazioni risulta che i responsabili non chiamavano i medici per non pagare le visite . .

Pontecagnano Faiano, condizioni disumane al Cpr di Milano: inchiesta chiusa per società campana, emergono responsabilità - Pontecagnano Faiano, condizioni disumane al Cpr di Milano: inchiesta chiusa per società campana, emergono responsabilità - La Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta, in vista della richiesta di processo, sul caso del Centro di permanenza rimpatri di via corelli che, il ...

Cpr di Milano, chiuse le indagini sulle “condizioni disumane” - Cpr di Milano, chiuse le indagini sulle “condizioni disumane” - Si va verso il processo per i due gestori del Cpr di via corelli a Milano. La Procura chiude l'inchiesta sulle "condizioni disumane" ...