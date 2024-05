Nadia Ghisalberti saluta Palazzo Frizzoni | Dieci anni straordinari

(Di sabato 11 maggio 2024) Bergamo. “Sono stati, forse irripetibili”. Così l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo,a conclusione del doppio mandato svolto nella giunta Gori. “Come avevo già annunciato nei mesi scorsi – afferma – alle prossime elezioni non mi ricandiderò. Sono statiricchi di esperienze bellissime, abbiamo realizzato molti progetti e ora, personalmente, sento di aver concluso un ciclo. Sono contenta di essermi impegnata nell’amministrazione della città: il mio percorso, civico, al di fuori dei partiti, è cominciato al fianco di Roberto Bruni dapprima facendo parte della minoranza in consiglio comunale ed è proseguito nel ruolo di assessore con Giorgio Gori. Stare nei ...

Bergamo . Ci sono cambiamenti, importanti, che non sempre sono visibili agli occhi. Ci sono cambiamenti, importanti, che, come cantiere, hanno quello della mente e che, come gru, usano il pensiero, trovando nella libertà d’espressione, ...

