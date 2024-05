Morti sul lavoro - 172 bare in piazza Sala | Bisogna creare white list per premiare le aziende sicure

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) Centosettantadue finteappoggiate sul pavimento diScala. Come il numero disulregistrati nel 2023 in Lombardia. Una contabilità che è iniziata tragicamente anche quest’anno: 41 caduti sulin tutta la regione finora. Tanti. Troppi. Il flash mob organizzato ieri mattina dalla Uil davanti alla sede del Comune punta a sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema sentito, certo, ma che forse non è ancora diventato una priorità da risolvere per la polica nazionale e locale. InScala, vicino alle fintee poi sul palco allestito per gli interventi, ci sono il sindaco Giuseppe, il segretario generale della Uil Lombardia Enrico Vizza, il presidente dell’Ital Uil Giuliano Zignani e il segretario generale ...