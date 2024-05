Eurovision Song Contest - Sapiens o Il piccolo lord? La tv dell’11 maggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 11 maggio 2024) Per la prima serata in tv, sabato 11su RaiUno alle 20.35 andrà n onda “2024 – Europe Shine a Light – Accendiamo la musica”. Ai 20 paesi che hanno superato l’ostacolo delle serate eliminatorie si aggiungeranno i “Big Five”, qualificati in finale di diritto: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito e la Svezia (Host – Broadcaster), vincitrice dell’edizione 2023. A guidare il pubblico italiano nella serata finale saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi, che dalla Malmo Arena commenteranno lo show internazionale. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Sacrificio”: un ex-poliziotto messicano rapisce il direttore di un Centro di Accoglienza per migranti perché convinto che abbia rapito sua figlia. La squadra indaga per capire ...