L’accoltellatore davanti alla giudice | Mi dispiace - ma vivo nel disagio

(Di sabato 11 maggio 2024) Dispiaciuto per quello che è successo, ma soltanto "il frutto die tensione dovuta al fatto di vivere sempre in strada". Ha cercato di spiegare così i suoi gesti come una reazione inconsulta nella situazione di continuoe tensione in cui si trova. Queste, in sostenza, sono le argomentazioni utilizzate per difendersi nell’interrogatorio, in carcere a San Vittore, di Hasan Hamis, il 37enne marocchino irregolare che la sera di due giorni fa ha ferito gravemente a coltellate il viceispettore della polizia Christian Di Martinostazione di Lambrate. Dopo l’interrogatorio, durante il quale il 37enne era assistito dall’avvocato Alfredo Quattrocchi Rosmi Gervasoni, il gip Lidia Castellucci dovrà decidere sulla richiesta di convalida dell’arresto e di custodia cautelare in carcere, formulata dProcura, ...