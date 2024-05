Daughters - spettacolo coreografico e letterario che affronta relazioni ancora senza definizione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 11 maggio 2024) Bergamo. “Mi chiamo Teodora, molte cose sono dipese da questo nome. Ci sono voluti molti eventi per costruire questo viso. Ho una figlia, ma non sono sua madre. E non abbiamo in comune nessuna parte del nostro corredo genetico. Sono io che le somiglio tantissimo. Quando ci chiedono cosa siamo, noi non sappiamo cosa dire. Ci guardiamo. E sorridiamo. Quel sorriso, è una parola segreta”. Un lavoro sulla propria persona, un dialogo con i propri dati anagrafici che esplode nel confronto con l’altro, abbattendo le barriere, attraverso la performance. Un lavoro continuo che prova a tracciare una propria declinazione è “”, performance di Teodora Grano, che verrà proposto sabato 11 (16.00, 16.30, 17.00, 17.30) e domenica 12 maggio (16.00, 16.30, 17.00, 17.30) presso il Padiglione del Tè di Parco Caprotti, all’interno della programmazione di Festival ORLANDO. Uno ...