Mainz 05 vs Borussia Dortmund – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo essersi assicurato un posto in finale di Champions League, iltornerà alla realtà della Bundesliga quando si recherà alla Mewa Arena per lo scontro di sabato 11 maggio con il05. Ilè sicuro di un posto in Champions League e ha solo una posizione in gioco, mentre ilè in difficoltà. Ilsi è assicurato un posto in Champions League e ha solo una posizione in gioco, mentre ilsta disperatamente lottando per uscire dal terzetto di fondo prima che cali il sipario sulla stagione 2023-24. Il calcio di inizio di05 vsè previsto alle 18:30 Anteprima della partita05 vs ...