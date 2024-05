Colpiti in dieci - stabili le condizioni dei tre in terapia intensiva

(Di sabato 11 maggio 2024) Otto casi a Corsico e due a Buccinasco: a ieri non era peggiorato, fortunatamente, il bollettino medico relativo al cluster di legionellosi sul quale i tecnici dell’Ats Metropolitana di Milano stanno conducendo un’indagine che ha esteso i campionamenti a fontane e laghetti nei due comuni, dato che i contagiati risiedono in edifici diversi e il forte vento degli ultimi giorni di aprile potrebbe aver sollevato nubi di aerosol contaminato. Dellepersone finite in ospedale per legionellosi dopo aver avvertito i primi sintomi tra il 25 Aprile e il 1° Maggio, tre hanno avuto bisogno di cure in. Ad eccezione di una donna che ha meno di cinquant’anni, icontagiati sono persone anziane o affette da patologie croniche che rendono il loro sistema immunitario più fragile: le “vittime“ più ...

