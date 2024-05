Cosa resta del limite del doppio mandato - caposaldo del Movimento 5 Stelle

(Di sabato 11 maggio 2024) Il nome di Tiziana Beghin non sarà sulle schede elettorali delle prossime elezioni europee. L'attuale capodelegazione delal Parlamento Ue ha appena concluso il suo secondo, e per rispettare le regole della formazione politica fondata da Beppe Grillo ha accettato di...

La Croazia vira a (estrema) destra. Plenkovic sigla l’intesa di governo con Movimento per la Patria - La Croazia vira a (estrema) destra. Plenkovic sigla l’intesa di governo con movimento per la Patria - Bruxelles - Gli indizi c'erano tutti dopo l'esito delle elezioni anticipate dello scorso 17 aprile, ma ora la Croazia è ...

A Plenkovic il mandato per formare il nuovo governo in Croazia - A Plenkovic il mandato per formare il nuovo governo in Croazia - "Dopo aver depositato 78 firme di deputati eletti nell'undicesima convocazione del Parlamento, mi è stato affidato il mandato di formare il governo" in Croazia. Lo ha annunciato oggi su X il leader de ...