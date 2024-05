(Di sabato 11 maggio 2024)in cattedra raccontano le mafie ai più piccoli. È questo il metodo “peer to peer“ utilizzato dal progetto annuale “Parliamone. Fenomenologia delle mafie sul territorio“ per le scuole, di cui ieri si è tenuto l’evento conclusivo al Binario 7 a cura di Flc Cgil Monza e Brianza/Lombardia, Cgil Mb, Libera Mb. Idelle scuole superiori 4° BC istituto Mosè Bianchi, le 4° As e Fs del Liceo Porta hanno approfondito le figure delle vittime di mafia in Brianza, soprattutto Lea Garofalo e Ambrogio Mauri e poi hanno creato una serie di cartelloni, questionari online, drammatizzazioni per quelli delle terze medie dell’Istituto comprensivo di Concorezzo. Questi, a loro volta, si sono rivolti ai piccoli di quinta elementare. Il progetto,fanno osservare Matteo Casiraghi segretario Cgil Monza e Brianza e Fabio Midolo ...

La lezione dei ragazzi. Gli studenti spiegano come fare antimafia - La lezione dei ragazzi. Gli studenti spiegano come fare antimafia - Studenti delle scuole di Monza sensibilizzano i più giovani sulle mafie locali attraverso il progetto "Parliamone". Il metodo "peer to peer" coinvolge le scuole superiori e medie nella riflessione sul ...

Puglia, Fi: Emiliano in Antimafia non credibile e non convincente - Puglia, Fi: Emiliano in Antimafia non credibile e non convincente - Roma, 10 mag. (askanews) -“Emiliano, confortato dall’audizione secretata del procuratore della Repubblica di Bari, è venuto quasi a impartire una lezione alla Commissione Antimafia, quando invece è lu ...

Emiliano in Commissione Antimafia, Forza Italia: "Audizione non ci ha convinto, continuiamo a pretendere chiarezza" - Emiliano in Commissione Antimafia, Forza Italia: "Audizione non ci ha convinto, continuiamo a pretendere chiarezza" - In una nota i membri di FI nella commissione commentano la seduta odierna: "Audizione secretata del procuratore della Repubblica fa crescere in noi dubbi sugli intrecci tra giustizia e politica" ...