Quando gli animali sono capaci di curarsi da soli

(Di sabato 11 maggio 2024) L’ultimo caso di automedicazione animale è quello di un orango di Sumatra, che si è medicato una ferita applicando gli estratti di una pianta analgesica. Ma non è l'unico

Milano, 19 marzo 2024 – Novità per i passeggeri dei treni regionali treno rd : dall'1 aprile 2024 sarà possibile viaggiare con la bicicletta e gli animali da affezione al seguito senza dover pagare alcun supplemento. Lo ha deciso la giunta della ...

Il long form pubblicato su Fq MillenniuM di marzo 2024 Il colosso contro una studentessa per una protesta pacifica e un articolo letto da poche centinaia di persone. Il gruppo industriale a caccia dei firmatari di una petizione, nome per nome. Lo ...

La grande marcia degli animali. Contro abbandoni e violenze ritorna “4 passi a 4 zampe“ - La grande marcia degli animali. Contro abbandoni e violenze ritorna “4 passi a 4 zampe“ - La camminata nata trent’anni fa su idea dell’Enpa per sensibilizzare la popolazione. Al ritrovo saranno distribuite bandane e magliette, ciotole d’acqua lungo il percorso e merenda.

Chiara Ariu, ucciso il jack russel dell'influencer: aggredito da un altro cane senza guinzaglio. «Le cose devono cambiare» - Chiara Ariu, ucciso il jack russel dell'influencer: aggredito da un altro cane senza guinzaglio. «Le cose devono cambiare» - Chiara Ariu, famosa nel mondo social per le sue storie dedicate al benessere degli animali, ha condiviso con tutti i suoi followers il momento di profondo dolore che sta vivendo. Il suo amato ...

La tutela degli animali in Costituzione: la rivoluzione del Belgio - La tutela degli animali in Costituzione: la rivoluzione del Belgio - Il Belgio ha modificato l’articolo 7 bis della sua Costituzione inserendo la tutela del benessere degli animali come esseri senzienti.