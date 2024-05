Europee | preoccupa la disinformazione online - Agcom avvia una campagna

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 11 maggio 2024)da il via allaErga contro la, in vista delle prossime elezioni. In un’epoca in cui l’informazione viaggia alla velocità della luce attraverso il web e i social media, larappresenta una minaccia sempre più concreta per la democrazia e il corretto esercizio del diritto all’informazione. In questo contesto si inserisce l’iniziativa lanciata dall’Erga, il gruppo europeo dei regolatori per i servizi audiovisivi, che ha dato il via a unacontro lasulla– notizie.comL’iniziativa è frutto di una stretta collaborazione con la Commissione europea e mira a contrastare ...