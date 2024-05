Rami d’ORA fa quattro Performance artistiche fra i boschi delle Orobie

(Di sabato 11 maggio 2024) PIATEDA (Sondrio) La quarta edizione di, rassegna di arti performative promossa dal collettivo Laagam, torna dal 24 maggio al 30 giugno ad animare ie i sentierivaltellinesi irradiandosi quest’anno dal quartier generale di ORA (Residenzea Castellaccio), frazione abbandonata di Piateda, sino ai Comuni di Sondrio, Tirano e Morbegno con, laboratori ed esperienze in natura. Si amplia e si arricchisce dunque la rete di ORA, luogo residenziale con due grandi case e un palco immersi nel bosco nato nel 2021 dall’impegno di Erica Meucci, Flora Orciari e Riccardo Olivier e dal 2022 parte del Centro di residenza per la Lombardia IntercettAzioni. La IV edizione della rassegna vede rinnovato il ...

