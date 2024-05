(Di sabato 11 maggio 2024) A Brescia torna visibile dopo decenni lainche allatta il Bambino, incoronata da quattro angeli di Andrea Marone da Manerbio. L’affresco, restaurato e restituito alla sua piena leggibilità, è da ieri visitabile aldi, dove l’opera è destinata a restare esposta, in dialogo con la crocifissione dei dolentiCaterina e san Girolamo nella cappella delladella basilica di San Salvatore e con la morte di Sant’Obizio, sempre in San Salvatore. L’affresco proviene dall’esterno della chiesetta cittadina dei Santi Ippolito e Cassiano, un tempo esistente tra piazza Martiri di Belfiore e via Gabriele Rosa e demolita nel 1904. L’intervento presentava una particolarità tecnica legata al fatto che si tratta di uno stacco a massello (ovvero ...

La Madonna in trono da ammirare al museo dedicato a Santa Giulia - La madonna in trono da ammirare al museo dedicato a Santa Giulia - A Brescia, la madonna di Andrea Marone torna visibile dopo decenni, restaurata e esposta al Museo di Santa Giulia grazie al contributo dell'Art bonus.

Presentata a Brescia la ‘Madonna del Latte’ restaurata - Presentata a Brescia la ‘madonna del Latte’ restaurata - L'affresco cinquecentesco si trovava un tempo sulla facciata esterna di una chiesetta in via Rosa, demolita nel 1904. Il lavoro per riportarlo alla sua bellezza originaria non è stato semplice, ora ri ...

Il pianoforte di Andrea Missiroli al santuario della Madonna del lago - Il pianoforte di Andrea Missiroli al santuario della madonna del lago - L’immagine mariana, di stile orientale, dipinta su tela e aderente ad una tavola di legno rappresenta la madonna in trono con il bambino Gesù. Misura oltre un metro di altezza ma di essa è visibile ...