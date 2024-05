Dopo il raduno dei neofascisti 34 identificati e 12 denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) Con una interpellanza di Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, ieri mattina in aula sono approdate le due manifestazioni di stampo neofascista, organizzate come ogni anno il 28 aprile a Dongo e a Giulino di Mezzegra. Il Ministro degli Interni ha fatto sapere di aver identificato i 34 presenti, di cui 12, e che sono in corso indagini per accertare ulteriori fatti penalmente rilevanti, riconoscendo così per i presenti a Dongo la violazione di leggi che non potrà essere tollerata in futuro". Ma la risposta non ha soddisfatto la capogruppo e il collega deputato, Federico Fornaro, entrambi presenti alla manifestazione antifascista del 28 aprile scorso a Dongo. "Una risposta insufficiente – dicono - reticente e storicamente inappropriata quella data oggi dal Governo alla nostra interpellanza urgente sull’adunata fascista in uniformi e schieramento militare ...