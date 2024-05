RB Leipzig vs Werder Brema – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 maggio 2024) Con la qualificazione alla Champions League assicurata, l’RBha poco altro per cui giocare quando ospita ilnel matchweek 33 della Bundesliga alla Red Bull Arena. Gli uomini di Marco Rose sono imbattuti in 10 partite in tutte le competizioni prima della partita di sabato e cercano di ottenere il massimo dei punti nell’ultima partita casalinga del 2023-24 contro un avversario in cerca di Europa. Il calcio di inizio di RBvsè previsto alle 15:30 di sabato 11 maggio Anteprima della partita RBvsa che punto sono le due squadre RBLa serie di quattro partite vinte dal Lipsia è stata interrotta nel pareggio per 1-1 dello scorso fine ...