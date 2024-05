Via al Palio dei fanciulli numero ventidue Tante le esibizioni in piazza Ducale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) È in programma oggi e domani la 22^ edizione deldei, la più impormanifestazione primaverile prevista dal programma deldelle Contrade che si svolge la seconda domenica di ottobre in concomitanza con le celebrazioni della ricorrenza del beato Matteo Carreri, patrono della città. La sfida avrà come sfondo il Cortile del Castello della città; per accedervi, l’evento principale è in programma domani a partire dalle 14.30, sono state definite due tipologie di biglietti al costo di 7 euro con posto a sedere e a 3 euro con posti in piedi (ingresso gratuito per i ragazzi sino a 14 anni). Come sempre è previsto il corteo storico che porterà i giovanissimi rappresentanti delle contrade a ritrovarsi in Castello alle 15.30 per dare vita alla tenzone. Inc’è ...