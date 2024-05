(Di sabato 11 maggio 2024) Ancora un’aggressionedi Saronno, nella notte tra giovedì e venerdi vittima un trentunenne. Sull’episodio sono in corso indagini. A trovarlo sulla banchina del binario 4 e a soccorrerlo è stata unache ha lanciato l’rme, l’uomo era ferito ad un braccio e dolorante, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con l’ambulanza, quindi è stato trasportato in ospedale per le cure del caso a Desio. Inizialmente ha riferito ai soccorritori di essere caduto e di essersi tagliato con i vetri, poi ha invece spiegato di essere stato, da chi e perché sono questioni al vaglio degli inquirenti ora al lavoro per fare chiarezza sull’accaduto. Purtroppo episodirmanti sono già accaduti...

Un’opera attesa da anni, che è diventata finalmente realtà. In concomitanza con l’inaugurazione della Fiera Agricola, è stato aperto a Treviglio il tunnel pedonale di 75 metri che collega la stazione ferroviaria al Polo fieristico , in pratica ...

Giovane aggredito alla stazione. Salvato da una guardia giurata - Giovane aggredito alla stazione. Salvato da una guardia giurata - Ancora un’aggressione alla stazione di Saronno, nella notte tra giovedì e venerdi vittima un trentunenne. Sull’episodio sono in corso indagini. A trovarlo sulla banchina del binario 4 e a soccorrerlo ...

Operazione Alto Impatto: droga e bar fuorilegge - Operazione Alto Impatto: droga e bar fuorilegge - In ultimo sono stati sottoposti ad accertamenti amministrativi tre esercizi pubblici del centro cittadino, tra questi due sale slot che sono risultati regolari. Per un bar, invece, sono in corso di ...

Ieri a Saronno: aggressione in stazione. In attesa del Ploggin a Caronno. Invasione ultras Pavia - Ieri a Saronno: aggressione in stazione. In attesa del Ploggin a Caronno. Invasione ultras Pavia - SARONNO - Picchiato alla stazione di Saronno sud: soccorso dalla guardia giurata. E’ stata la guardia giurata della Sicuritalia a trovare e soccorrere il ...