Castione si ferma per la piccola Giada | bandiere a lutto - negozi chiusi e un minuto di silenzio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 11 maggio 2024)della Presolana. Nel giorno dell’addio allaPaolella, adella Presolana ècittadino. “Un segno di partecipazione e di vicinanza al grande dolore della famiglia nel triste momento del funerale”, in programma alle 15 nella parrocchiale di Bratto, spiega il sindaco Angelo Migliorati. Lesaranno a mezz’asta. “Le attività commerciali sono invitate ad abbassare le saracinesche per tutta la durata del funerale” e “verranno sospese le manifestazioni ludiche e ricreative”, illustra il primo cittadino. Non solo. “Tutti sono invitati ad osservare undie di riflessione alle 15. È il momento in cui ci stringeremo tutti intorno ai familiari per non farli sentire soli e per manifestare loro il nostro ...