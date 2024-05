La contestazione a suon di musica classica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) Un insolito presidio per chiedere la chiusura di tutti i Cpr andrà in scena questa mattina alle 11 vicino al Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano: unadi. E non si tratterà di rock, rap “arrabbiato” o canzoni d’autore, bensì di. Singoli musicisti che condividono l’opposizione ai Cpr, provenienti da varie orchestre (Teatro alla Scala, Conservatorio Verdi Milano, Civica scuola Claudio Abbado, corali e altre istituzionili) eseguiranno brani orchestrali e corali di Gabrieli e Fauré. "Pensiamo che l’arte non possa e non debba essere mero esercizio estetico/espressivo, soprattutto in un periodo storico in cui i diritti fondamentali della persona umana vengono continuamente calpestati – spiegano gli attivisti della ...