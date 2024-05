Stralegnanese del centenario La corsa rivoluziona la viabilità

(Di sabato 11 maggio 2024) È ladel, lapodistica non competitiva per le vie di Legnano chiamata nel 2024 a celebrare l’importante anniversario, cento anni dall’attribuzione del titolo di Città, e domani mattina porterà centinaia di persone a sfilare correndo, chi più e chi meno, per i quartieri legnanesi. Il percorso di quest’anno passerà proprio per questo motivo a fianco di cinque luoghi speciali e simbolici della città, ognuno con la propria storia e la propria importanza: Piazza san Magno, il cuore pulsante e vitale di Legnano, Palazzo Malinverni, il Castello Visconteo di Legnano, la Manifattura Legnanese e il Monumento al Guerriero, un’icona che evoca le tradizioni storiche di Legnano e il suo legame con il Palio. Come i cartelli posizionati ormai da una decina di giorni segnalano, la manifestazione porterà anche a qualche ...

