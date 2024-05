Borussia Monchengladbach vs Eintracht Francoforte – probabili formazioni

(Di sabato 11 maggio 2024) Sapendo che una vittoria garantirà il raggiungimento della top-six in Bundesliga, l’si recherà al-Park per incontrare ilsabato 11 maggio . Con due partite ancora da giocare, gli ospiti hanno quattro punti di vantaggio sul Friburgo settimo in classifica, mentre i padroni di casa hanno lo stesso margine sulla zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIl ...

A 2 giornate dalla fine il Borussia Monchengladbach di Seoane non è ancora matematicamente salvo: sono 4 i punti di distacco dal terzultimo posto e il calendario non è propriamente morbido o tale da garantire sulla carta i punti necessari. Ad ...

A 2 giornate dalla fine il Borussia Monchengladbach di Seoane non è ancora matematicamente salvo: sono 4 i punti di distacco dal terzultimo posto e il calendario non è propriamente morbido o tale da garantire sulla carta i punti necessari. Ad ...

Bundesliga, pronostici trentatreesima giornata: partite sabato ore 15:30 - Bundesliga, pronostici trentatreesima giornata: partite sabato ore 15:30 - Le previsioni sulle altre partite Non ha ancora la salvezza in tasca il borussia monchengladbach: ai Fohlen, protagonisti di una stagione al di sotto delle aspettative, basta un punto per essere certi ...

SM - Il Psg e i top club di Premier League su Thuram: la clausola e la posizione dell'Inter - SM - Il Psg e i top club di Premier League su Thuram: la clausola e la posizione dell'Inter - Le super prestazioni di Thuram nel suo primo anno all'Inter hanno attirato le attenzioni non solo del Psg, ma anche di alcuni top club di Premier League. Come ricordato da Sportmediaset c'è una clauso ...

Lecco-Modena in radio: dove ascoltarla in radiocronaca diretta - Lecco-Modena in radio: dove ascoltarla in radiocronaca diretta - Venerdì 10 maggio va in campo Lecco-Modena, incontro valido per la Serie B 2023-24. Si tratta di un match in programma per il campionato cadetto italiano di calcio. Potete seguirla in diretta ...