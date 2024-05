Perde due dita del piede sotto il muletto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) È stato investito accidentalmente dalguidato da un suo dipendente. Ennesimo infortunio sul lavoro nell’hinterland milanese: la vittima in questo caso è il titolare dell’azienda. È successo ieri mattina, intorno alle 10.50, all’interno della ditta Caimi di via Giovanni Keplero, nella zona industriale del Villaggio Cavour a Settimo Milanese. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale e dal personale dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, intervenuti sul posto, l’imprenditore di 68 anni, per cause ancora in corso di accertamento, mentre era nel magazzino dell’azienda, è stato investito dal dipendente alla guida del, intento a fare manovra. Sul posto l’Areu ha inviato i soccorritori con automedica e ambulanza. Inizialmente le condizioni dell’imprenditore erano apparse meno ...