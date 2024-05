Corruzione - le carte della difesa Il geometra di Berlusconi fa ricorso

Usmate Velate (Monza Brianza), 10 Maggio 2024 - L'ex geometra di Berlusconi , Francesco Calogero Magnano, ricorre ai giudici della libertà personale e patrimoniale contro l'accusa di concorso in Corruzione per l'inchiesta sull' urbanistica al comune ...

Usmate Velate (Monza Brianza), 30 Aprile 2024 – Primi due interrogatori di garanzia in carcere questa mattina all'indomani degli arresti per la presunta Corruzione sull'urbanistica in municipio che vede al centro il responsabile del settore ...