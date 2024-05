Le torri umane dalla Catalogna pronte a incantare il pubblico

(Di sabato 11 maggio 2024) Una e piùa Lodi direttamente da Barcellona, un evento che difficilmente non lascerà a bocca aperta. La Colla Castellera Jove de Barcelona (nella foto di Pau Heitmann) organizza un viaggio in Italia, dal 18 al 20 maggio per portare a termine diverse “diades castelleres“, le famoseche incantano i passanti. Dopo Milano il gruppo passerà il 19 a Lodi (alle 11 in piazza Vittoria) e a San Martino in Strada (piazza del Popolo, alle 18.30). La Jove ritorna a portare “castelleres“ in piazze straniere, prevedendo prodezsotto forma di colonne di persone che raggiungono anche diveri metri di altezza, mostrando così anche agli italiani l’incanto di una “diada castellera“, rendendo visibile all’estero il “fet casteller“ che è uno dei tratti identitari della cultura catalana. L’evento sarà aperto a tutto ...

