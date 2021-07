Giovedì 29 Luglio 2021 – 353ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di venerdì 30 luglio 2021)Ora inizio: 09:31 Con 168 voti favorevoli e 9 contrari, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl 2272, conversione in legge del decreto-legge 9 giugno, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia (c.d. decreto reclutamento). Il testo passa alla Camera. I relatori, sen. Valente (PD) e sen. Caliendo (FIBP-UDC), hanno riferito rispettivamente sulle disposizioni per il rafforzamento ...